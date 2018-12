Le Maire demande à Ford d'accepter l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort par Punch

(Belga) Bruno Le Maire a appelé mardi soir le constructeur américain Ford à accepter le projet de reprise de son usine de Blanquefort (Gironde) menacée de fermeture, par la société belge Punch Powerglide, qui ne maintiendra que 400 emplois sur les 850 que compte le site.

"Construite sur un plan d'affaires ambitieux", a affirmé le ministre de l'Économie dans un communiqué, cette offre de reprise "doit permettre à Punch de devenir un leader de la production de boîtes de vitesse automatiques, sur un marché européen en croissance". Le repreneur s'est engagé "à ne pas demander d'efforts supplémentaires aux salariés" pendant trois ans, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique et à ne prélever aucun dividende durant cinq ans. Ce protocole prévoit aussi trois ans de gel des salaires, de modulation du temps de travail et l'abandon de trois jours de RTT, ultime point d'achoppement. L'État, la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux apporteront un "soutien financier de 15 millions d'euros" à ce projet industriel, a indiqué Bercy, et M. Le Maire "appellera M. James Hackett, PDG de Ford, afin de lui faire directement part de la position de l'État". Mardi les salariés de Ford Blanquefort ont donné leur feu vert à cette offre de reprise, a-t-on appris de sources syndicales. Plusieurs centaines de salariés réunis en assemblée générale ont largement approuvé le protocole d'accord que le potentiel repreneur belge présentera à l'américain Ford, ont précisé des responsables syndicaux de FO et de la CGT, à l'AFP. "C'était un vote massif", à une "très grande majorité", ont-ils souligné. La décision finale "ne tient plus qu'à Ford", a résumé Vincent Alauze, délégué CGT, tout comme Jean-Marc Chavant, élu FO au comité d'entreprise, soulignant qu'"au bout du bout, c'est Ford qui détient la clef". Toutefois, le constructeur américain préfèrerait fermer l'usine, selon la CGT. Sollicité par l'AFP, Ford n'a pas souhaité faire de commentaires mais a réitéré ses doutes, exprimés à plusieurs reprises, quant à la viabilité du plan de reprise de Punch. Fin février, Ford avait annoncé cesser tout investissement dans son usine girondine de fabrication de boîtes de vitesse, implantée dans la banlieue bordelaise depuis 1972. La société belge Punch Motive International (PMI), détenue par Guido Dumarey, a racheté début 2013 l'ex-site de General Motors Strasbourg, devenu Punch Powerglide. (Belga)