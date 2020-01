Le marathon de la mode démarre à Paris, touché par les grèves

Cinquante-trois défilés sur six jours: la semaine du prêt-à-porter homme démarre mardi soir à Paris, toujours touché par les grèves des transports, un casse-tête pour les organisateurs et le public.

Suivre les Fashion weeks parisiennes, de plus en plus longues et intenses, relève d'un marathon et il n'est pas rare de croiser d'ordinaire dans le métro journalistes ou mannequins courant d'un défilé à l'autre.

Or mardi, malgré des améliorations dans les transports publics au 41e jour de la grève contre la réforme des retraites, plusieurs lignes et stations du métro parisien restaient fermées une bonne partie de la journée et bondées aux heures de pointe. Le mouvement devrait se poursuivre dans la semaine.

"En raison des conditions de circulation à Paris", la Fédération de la haute couture et de la mode a doublé le nombre de navettes permettant de se rendre aux défilés.

Fait rare, une maison française a cependant annulé son défilé prévu le 23 janvier pendant la semaine de la haute couture qui suit celle du prêt-à-porter masculin.

"La Maison Christophe Josse se trouve contrainte de ne pouvoir présenter sa collection Couture Printemps-Été 2020", indique-t-elle dans une communiqué en expliquant que les "troubles" ont provoqué "des retards" de la part de leurs partenaires, "incompatibles" avec la réalisation de la collection.

- Les jeunes d'abord -

Quatre jeunes marques dont l'américaine Rhude, nouvel arrivant sur le calendrier officiel, ouvrent le bal mardi soir. Défileront également la marque chinoise Sankuanz à l'esthétique punk, griffe de la mode unisexe Phipps fondée par l'Américain Spencer Phipps basé à Paris, ou encore AMI du Français Alexandre Mattiussi, chouchou des trentenaires parisiens.

Autre nouveau à Paris, le Britannique Graig Green, 34 ans, qualifié par le Vogue britannique de "l'un des designers les plus importants du moment travaillant à Londres", présentera sa collection le 19 janvier, au dernier jour de la semaine parisienne.

L'entrée de ce styliste, élu à trois reprises designer de l'année du prêt-à-porter homme par le British Fashion Council (BFC), envoie un fort message anti-Brexit, à l'heure où la Fashion Week londonienne tend à se réduire.

Deux autres griffes intègrent le calendrier parisien: Botter, du couple de créateurs néerlandais écoresponsables Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, également directeurs artistiques de Nina Ricci, ainsi que la française Rochas homme, qui prône une élégance nonchalante.

Le Français Jacquemus est de retour sur le calendrier officiel homme, de même que Givenchy, pour qui la créatrice britannique Clare Waight Keller avait signé son premier défilé masculin à Florence en juin 2019.

La très suivie marque française Celine par Hedi Slimane, à l'esthétique gender fluide, manquera en revanche à l'appel et présentera un défilé mixte plus tard.

Un autre grand absent est le Géorgien Demna Gvasalia qui a quitté à la surprise générale en septembre sa marque Vetements, cofondée avec son frère en 2014, qui compte parmi ses fans Rihanna ou Kanye West.

Vetements défilera le 17 janvier pour la première fois sans son créateur star qui reste directeur artistique de la maison française Balenciaga.

En burn-out et absent de la Fashion week précédente, l'Américain hyperactif Virgil Abloh sera de retour pour les shows de sa marque Off-White mercredi et jeudi pour celui de Louis Vuitton, dont il est directeur artistique des collections homme.

Reste à savoir comment vont évoluer les collections de ce roi du streetwear qui a prédit la mort de cette tendance dans une récente interview pour le magazine Dazed.