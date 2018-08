Le métro parisien simplifie le dépôt de plaintes pour les étrangers victimes de vols

Les touristes étrangers victimes de vols peuvent désormais porter plainte directement via le réseau de transport en commun parisien RATP, avec des formulaires bilingues mis à disposition pour simplifier leurs démarches dans le cadre d'une expérimentation de six mois.

Le formulaire en français et en anglais, mis à disposition dans six gares et stations du réseau de transport public parisien, peut être rempli par les victimes avec l'aide d'un agent RATP, a annoncé mercredi l'entreprise publique dans un communiqué commun avec le ministère de la Justice et la préfecture de police de Paris.

"Le formulaire sera directement transmis au Parquet de Paris", explique la RATP. "Cela vaudra pour des vols +simples+, c'est à dire sans violence et sans possibilité d'identifier immédiatement la personne coupable, et dont le préjudice n'excèdera pas 1.000 euros".

Ce nouveau service expérimenté depuis le 20 août "vise à faciliter et accélérer les démarches des victimes" pour qu'elles puissent notamment solliciter rapidement leurs assurances.

La procédure doit également apporter "un gain de temps important aux services de police, les victimes conservant toutefois la possibilité, si elles le souhaitent, d'effectuer leur déposition directement auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie de leur choix", est-il précisé dans le communiqué.