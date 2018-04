Le milliardaire français Vincent Bolloré est inculpé pour "corruption d'agent étranger"

(Belga) Les juges d'instruction français en charge de l'enquête sur les ports africains du groupe Bolloré ont inculpé Vincent Bolloré mercredi pour des faits de "corruption d'agent étranger" et complicité d'"abus de confiance" et de "faux et usage de faux", a-t-on appris de source judiciaire.

Placé deux journées en garde à vue, le milliardaire est soupçonné d'avoir obtenu les concessions des ports de Conakry et de Lomé en contrepartie de services rendus aux dirigeants locaux via sa filiale Havas. Le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, a lui aussi été mis en examen (inculpé) mercredi pour les mêmes chefs, selon cette source. Cette mise en examen, rarissime pour un chef d'entreprise français d'une telle envergure, a été décidée par les juges Serge Tournaire et Aude Buresi. Tous deux sont connus pour avoir récemment poursuivi Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. (Belga)