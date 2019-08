Le Néo-Zélandais Brendon Hartley en Formule électrique avec GEOX Dragon

Le pilote automobile néo-zélandais Brendon Hartley participera à la sixième et prochaine saison du championnat international de Formule électrique (FE) avec l'écurie Geox Dragon, a annoncé cette dernière jeudi.

Il s'agira de la première fois qu'Hartley, 29 ans, s'alignera dans cette compétition qui existe depuis 2014 et fait courir des monoplaces 100% électriques sur des circuits tracés dans des centres urbains dans le monde entier.

Ex-pilote de l'écurie de F1 Toro Rosso en 2017 et 2018, Brendon Hartley y avait été remplacé à la fin de la saison 2018 faute de résultats jugés suffisamment bon par les responsables de Red Bull Racing. Il avait inscrit 4 points sur l'ensemble de la saison. .

Il a toutefois connu une carrière plus méritoire en championnat du monde d'endurance (WEC) où il a été champion de la discipline avec Porsche en 2015 et 2017, remportant notamment cette année-là les 24 Heures du Mans.

"J'ai toujours aimé les tracés urbains et les courses de FE sont parmi les plus disputées qu'il m'a été donné de voir. Ceci, combiné avec la présence de certains des meilleurs pilotes et constructeurs mondiaux, en fait une discipline très excitante", a affirmé le jeune néo-zélandais cité dans le communiqué.

Le champion sortant de FE est le Français Jean-Éric Vergne qui avait également couru auparavant pour Toro Rosso en F1.

GEOX Dragon a participé à toutes les courses de FE depuis la saison inaugurale qu'elle avait terminé en 2e position. Elle n'a toutefois pu faire mieux que 10e et dernière la saison écoulée. Elle est dirigée par Jay Penske, fils du célèbre patron d'écurie américain Roger Penske.

Geox Dragon n'a pas encore annoncé le nom de son autre pilote pour la saison 2019/2020 de FE qui débutera en Arabie saoudite le 22 novembre.