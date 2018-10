Le "nez" du paquebot France fait son retour dans le port du Havre

Le "nez" de l’étrave du mythique paquebot France est arrivé mercredi, sur fond de cornes de brume, au Havre, où il est désormais exposé face à l'entrée du port, a constaté un correspondant de l’AFP.

"Le France était plus qu’un bateau, le France était une invitation à l’aventure. Il était l’audace et le rêve et le résultat d’une certaine idée de l’élégance à la française", a déclaré Luc Lemonnier, maire (LR) du Havre, après avoir dévoilé la pointe du navire, devant plusieurs centaines de personnes.

"Cette arrivée du nez du France au Havre recèle une forte charge symbolique", a témoigné Edmond Bechhofer, 89 ans, second capitaine du paquebot jusqu’en 1964. "Ce sont des souvenirs formidables pour moi, même si j'aurais souhaité une autre fin."

Le célèbre paquebot, long de 315 mètres et symbole de la technologie française, avait été construit par les chantiers de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avant d'être inauguré le 11 mai 1960 par le général de Gaulle.

Naviguant sous pavillon français pendant 13 ans, il a été désarmé en 1974, vendu en 1977 à un milliardaire saoudien puis en 1979 au norvégien Kloster qui l'a rebaptisé "Norway", nom sous lequel il a navigué jusqu’en 2003 avant de partir pour l'Inde afin d'y être démantelé.

Le "nez" du France avait été acheté aux enchères en mai 2017 par le ministère de la Culture pour le compte de la ville du Havre. La municipalité a déboursé 171.600 euros pour l’acquérir. La ville du Havre et MSC Croisières ont conclu un partenariat pour procéder au rapatriement de cette pièce unique depuis le quai de Grenelle à Paris jusqu’au Havre.

"Le Havre était le port d’attache du France. Nous avons jugé bon de ramener la pointe de son étrave dans un lieu symbolique, môle de la Manche face à l’entrée du port", a expliqué Luc Lemonnier, en précisant que ce n'était "pas forcément son emplacement définitif".

"Nous allons lancer une grande consultation pour voir si c’est le bon endroit. Peut-être faudra-t-il la placer, à l’avenir, dans le cœur de ville", a-t-il affirmé.