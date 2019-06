Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 13% au 1er trimestre 2019

(Belga) Le nombre de tués sur les routes a augmenté de 13% au cours du premier trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année dernière, ressort-il du dernier baromètre de la sécurité routière réalisé par l'institut Vias. Au total, 121 personnes ont été tuées contre 107 en 2018. Cette hausse survient après quatre années de baisse consécutive.

En fonction des régions du pays, il existe toutefois des différences. Ainsi, si le nombre de tués est pratiquement resté stable en Flandre (de 58 à 59 tués) et à Bruxelles (de 4 à 3 tués), il n'en est pas de même en Wallonie où il a fortement augmenté, passant de 45 à 59 tués, soit une hausse de 31%. Au total, la Flandre et la Wallonie comptabilisent le même nombre de morts. C'est en province de Hainaut que la hausse du nombre de tués sur les routes a été la plus marquée (de 14 à 23 tués). Le nombre de blessés est également en augmentation, passant de 10.458 à 10.622, soit 2% de plus, selon le baromètre de Vias. Toutes les Régions subissent ici une légère hausse: +1% en Wallonie (de 2.400 à 2.423 tués), +3% en Flandre (de 5.037 à 5.206 tués) et +0,3% à Bruxelles (de 862 à 865 tués). Alors que le nombre d'accidents impliquant un cycliste est en hausse, ces accidents ont été moins mortels (de 17 à 12 tués), souligne Vias. "Mais une tendance assez remarquable se dégage: il y a eu plus de cyclistes tués en Wallonie (7) qu'en Flandre (5), alors que le nombre de cyclistes est nettement plus élevé au nord du pays." Le nombre de tués pendant les nuits de week-end, qui avait atteint un niveau plancher en 2018, est reparti à la hausse en début d'année 2019, passant de 7 à 20. Il a également augmenté les journées de week-end (de 17 à 25 tués). En revanche, le nombre d'accidents corporels impliquant un jeune automobiliste (18-24 ans) a encore diminué (-4%) en 2019. "C'est la 5e année consécutive à la baisse, ce qui nous permet d'atteindre un niveau plancher au 1er trimestre 2019", se réjouit Vias, qui signale toutefois que le nombre de tués dans ce type d'accidents a légèrement augmenté, passant de 14 à 17 morts. "Mais une analyse sur les 10 dernières années montre une baisse de plus de 47% du nombre de tués dans les accidents impliquant un jeune conducteur (de 32 à 17)", relève encore Vias. (Belga)