(Belga) Le Pakistan a partiellement rouvert son espace aérien, a annoncé vendredi l'Autorité de l'aviation civile (AAC) pakistanaise, après l'avoir fermé mercredi du fait de fortes tensions avec l'Inde voisine.

L'espace aérien pakistanais est "partiellement rouvert", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'AAC, ajoutant qu'il serait complétement rouvert lundi. Plus tôt dans la journée, un autre porte-parole de cette entité avait indiqué que les avions au départ ou à destination de quatre grandes villes du pays, Islamabad, Peshawar, Karachi et Quetta, seraient autorisés à voler à partir de 18H00 (13H00 GMT), les autres aéroports étant appelés à rouvrir "graduellement". L'AAC a demandé sur Twitter aux passagers de contacter leurs compagnies aériennes pour plus de détails. Elle avait annoncé mercredi la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de son espace aérien après un épisode de vives tensions entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad avait affirmé avoir abattu deux avions indiens, quand New Delhi avait déclaré avoir détruit un chasseur pakistanais. Face aux craintes d'un nouveau conflit entre ces deux puissances nucléaires, Islamabad a décidé jeudi, pour apaiser les tensions, de libérer un pilote indien, dont le chasseur s'était écrasé au Cachemire pakistanais mercredi. Le lieutenant-colonel Varthaman devait être remis vendredi après-midi aux autorités indiennes. La fermeture de l'espace aérien pakistanais a perturbé le trafic aérien entre l'Europe et l'Asie. Thai Airways avait annoncé sur Twitter avoir annulé presque 30 vols, ce qui avait impacté 5.000 passagers. Singapore Airlines, Emirates, Qatar airways, Saudi airlines et Air Canada avaient également dû détourner ou annuler des vols. L'AAC avait toutefois autorisé quelques vols jeudi. (Belga)