Le parc Aqualibi avance sa période de travaux d'hivernage

(Belga) Contraint à l'inactivité, le parc aquatique Aqualibi avance sa période d'hivernage, a expliqué samedi son directeur du marketing à l'agence Belga.

Conformément aux décisions prises vendredi par le Comité de concertation, les piscines pourront à nouveau accueillir du public dès ce mercredi 1er premier décembre. Classifié comme "piscine tropicale ou subtropicale", le parc wavrien Aqualibi ne jouira pas d'une autorisation de reprise d'activité. "En une dizaine de jours, la mise en route pourrait être effective. Nous attendons la publication de l'Arrêté Royal, mais nous ne nous faisons guère d'illusion. Noël aurait pourtant dû être une bonne période", précise Alexis Nuyt, directeur marketing de Walibi Belgium et Aqualibi. La situation a poussé les responsables de l'entreprise à avancer de quelques semaines la période d'hivernage. "Les bassins sont à présent tous vides et nous allons procéder aux divers travaux annuels de gros entretien et de mise à niveau technique", ajoute le directeur qui estime à 50% la perte de chiffre d'affaires subie par les conséquences de la pandémie. La fermeture impacte aussi fortement la cinquantaine de travailleurs normalement occupés sur le site d'Aqualibi et les centaines à Walibi. "Des contrats de saisonniers ont été interrompus anticipativement et nous sommes malheureusement contraints d'appliquer la mise au chômage pour beaucoup d'autres", dit regretter Alexis Nuyt. (Belga)