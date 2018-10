Le Paris SG signe un partenariat "exclusif" avec la marque Jordan

Le Paris SG a signé jeudi un partenariat "exclusif" sur trois ans avec la marque de sport Jordan, filiale de Nike, renforçant ses relations avec l'équipementier américain, ses objectifs de revenus commerciaux via la vente de produits dérivés, et la visibilité de sa marque à l'international.

"C'est une nouvelle étape dans notre projet de faire du PSG l'une des plus grandes marques mondiales de sport", a déclaré le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi, lors d'une conférence de présentation au Parc des Princes. "Nous pensons qu'il s'agit d'un partenariat qui passionnera nos fans, nous aidera à atteindre de nouveaux publics et à améliorer notre portée mondiale".

Outre le lancement d'une collection commune de "plus de 90 articles" à la fin de la saison, ce partenariat entre Paris et Jordan -- filiale de l'équipementier Nike, sponsor du PSG depuis plus de 30 ans -- permettra de voir le célèbre logo "Jumpman" apparaître dès mardi prochain contre Liverpool en Ligue des Champions sur les maillots européens domicile et extérieur du club parisien.

Concrètement, chaque produit -- des maillots de foot, des maillots de basket mais aussi des "sneakers" (chaussure de sport) -- présentera un "mix unique" des deux logos emblématiques, avec par exemple le "Jumpman" qui s'insère dans le blason du Paris SG pour remplacer la Tour Eiffel ou carrément prendre la place du "Swoosh" (logo de Nike).

Pour Jordan, marque fondée par l'ancienne icône de la NBA Michael Jordan et qui a généré un chiffre d'affaires de 2,75 milliards de dollars sur l'exercice 2016, il s'agit de sa première incursion dans l'industrie du football.

"Notre mission depuis plusieurs années et de permettre à Jordan de se développer au-delà du basket et de l'Amérique du Nord. Le football est le plus grand sport du monde donc pour nous cela fait sens de se dire: +OK, c'est le moment d'amener notre marque sur les terrains de foot+", a confié à l'AFP Larry Miller, président de Jordan.

"Il n'y avait pas meilleur moyen de réaliser cela avec une équipe comme le PSG qui se place comme nous d'un point de vue du positionnement de la marque, juste à l'intersection de la performance et du style", a-t-il encore souligné, ajoutant que Michael Jordan, absent à Paris jeudi, "va porter le maillot dans deux semaines à la Ryder Cup" qui se déroulera en France.