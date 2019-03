La Chine tend la main aux Etats-Unis avec une loi sur l'investissement

Perçue comme une réponse aux pressions commerciales des Etats-Unis, une loi censée garantir un traitement équitable aux investisseurs étrangers en Chine a été définitivement adoptée vendredi par le Parlement à Pékin.

Le texte, approuvé par l'Assemblée nationale populaire (ANP, la chambre d'enregistrement du régime communiste) par 2.929 voix pour, huit contre et huit abstentions, se veut une réponse aux griefs de longue date des entreprises étrangères.

Investisseurs locaux et étrangers se verront offrir un "même traitement" sur le marché chinois, caractérisé par "une concurrence loyale", rapportaient vendredi les médias contrôlés par le pouvoir, alors que la version finale de la loi n'avait toujours pas été rendue publique dans l'après-midi.

Les entreprises occidentales présentes en Chine ont salué un progrès dans la législation mais soulevé des critiques.

Seule "une petite partie des préoccupations générales" des entrepreneurs étrangers a été entendue, a estimé Tim Stratford, président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

- Incapacité de faire appel -

La Chambre s'inquiète en particulier du libellé vague de certaines dispositions, qui permettrait aux administrations locales d'exproprier les investissements -c'est-à-dire de déposséder un investisseur de sa propriété- qui "nuisent à l'intérêt public". Les entreprises américaines critiquent aussi l'incapacité de faire appel en cas de litige.

Un constat partagé par la Chambre européenne à Pékin pour qui cette loi donne à la Chine "le pouvoir d'agir unilatéralement contre un partenaire ou un investisseur" étranger.

"Aucune distinction entre entreprises chinoises et étrangères ne devrait figurer dans la loi", estime son président, Mats Harborn.

"Les droits et intérêts des hommes d'affaires étrangers seront protégés (...) avec un mécanisme de plainte (plus) ouvert, transparent et efficace" en cas de litige, a assuré le Premier ministre Li Keqiang, lors d'une conférence de presse après l'adoption du texte.

Le projet de loi sur l'investissement étranger avait été déposé fin 2018 comme en réponse aux exigences des Etats-Unis.

La Chambre de commerce européenne en Chine avait critiqué un texte rédigé à la va-vite pour arracher un accord commercial avec les Etats-Unis.

Washington réclame des réformes structurelles en Chine dans le cadre de la guerre commerciale engagée contre Pékin. Le président américain Donald Trump a ainsi accusé la Chine à plusieurs reprises de "voler" la technologie des entreprises des Etats-Unis.

Le texte "interdit le recours à des moyens administratifs pour forcer les firmes étrangères à transférer des technologies" à des partenaires chinois.

- Tribunaux chinois en arbitres -

La loi devra être appliquée par les tribunaux chinois, que les investisseurs étrangers accusent volontiers de favoriser les entreprises locales.

"Il est toujours à craindre que l'application sur le terrain des lois (...) n'empêche un accès complet au marché", commente le juriste Kyle Freeman, du cabinet de conseil en investissement Dezan & Associates, interrogé par l'AFP.

En plein bras de fer commercial entre Washington, la Chine avait proposé en décembre une première mouture du texte, alors que s'annonçait une hausse de 10 à 25% des droits de douane américain sur un grand nombre de produits chinois. Donald Trump l'avait reportée, le temps de négocier avec Pékin.

Jeudi, le président américain a de nouveau exprimé son optimisme sur un futur accord commercial bilatéral, précisant s'attendre à une décision d'ici trois à quatre semaines.

"Des progrès substantiels ont été faits" sur un texte d'accord, rapportait de son côté l'agence officielle Chine nouvelle vendredi, après avoir annoncé que le négociateur en chef chinois, le vice-Premier ministre Liu He, avait discuté jeudi avec ses homologues américains.

A l'heure où l'activité économique en Chine s'essouffle, Pékin veut aussi faire de cette loi un argument pour attirer davantage de capitaux étrangers.

Depuis le début de l'année, le pays a essuyé une salve de résultats inquiétants, notamment une chute de plus de 20% des exportations en février.

Le Premier ministre Li Keqiang a abaissé la semaine dernière la prévision de croissance de la Chine cette année. Elle doit être de 6 à 6,5%, contre 6,6% en 2018, son niveau le plus bas en 28 ans.