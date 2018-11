Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veut du bio dans les cantines scolaires

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait approuver mercredi une résolution visant à offrir à brève échéance des repas biologiques, abordables sains et équilibrés dans l'ensemble des cantines scolaires de Wallonie et de Bruxelles.

Initié par l'opposition écologiste, le texte a été retravaillé et amendé ces derniers mois avec la majorité PS-cdH, mais aussi l'opposition DéFI. Il devrait être approuvé demain/mercredi par le Parlement de la Fédération réuni en séance plénière. Non contraignante, la résolution demande au gouvernement d'inscrire la Fédération dans une transition écologique de l'alimentation, avec l'objectif d'amener progressivement les écoles à servir partout des repas bio, abordables, issus de circuits courts et d'une agriculture paysanne. L'idée est aussi d'assurer dans les cantines la présence d'un repas alternatif végétarien, d'y remplacer tous les contenants en plastique par de la vaisselle lavable et d'y lutter contre le gaspillage alimentaire. Le texte devrait être approuvé approuvé mercredi après-midi par une large majorité PS, cdH, Ecolo et DéFI. L'opposition MR prendra attitude sur l'initiative mercredi, lorsque la version définitive de la résolution lui sera présentée, a précisé mardi soir sa cheffe de groupe, Françoise Bertieaux. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé depuis l'an dernier un projet-pilote visant à servir de repas "sains" confectionnés à base de produits locaux dans plusieurs dizaines d'écoles de la Fédération. (Belga)