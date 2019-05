Le patron d'Amazon dévoile un projet d'alunisseur pour retourner sur la Lune d'ici 2024

(Belga) Jeff Bezos, patron d'Amazon et de la société spatiale Blue Origin, a dévoilé jeudi à Washington un projet d'alunisseur qu'il veut utiliser pour transporter équipements et peut-être des humains au pôle sud de la Lune d'ici 2024.

"Voici Blue Moon", a-t-il déclaré lors d'une présentation à la presse. Les rideaux ont dévoilé une maquette de grand atterrisseur de plusieurs tonnes, capable de transporter quatre rovers (véhicules autonomes). "C'est un véhicule incroyable, et il ira sur la Lune", a déclaré Jeff Bezos. L'alunisseur est mis au point depuis trois ans, a-t-il dit. Il pourra emmener des instruments scientifiques, mais aussi un rover pour humains, selon lui. Le but est d'alunir au pôle sud de la Lune, où se trouve de l'eau. L'eau peut être exploitée pour produire de l'hydrogène, qui servirait ensuite de carburant pour explorer le système solaire. Il n'a pas donné de date pour le premier lancement de cet alunisseur, mais il a approuvé l'objectif du gouvernement de Donald Trump de renvoyer des humains sur la Lune d'ici 2024, et déclaré que son alunisseur serait prêt pour cette mission. "Nous pouvons aider à tenir ce délai, mais seulement parce que nous avons commencé il y a trois ans", a déclaré Jeff Bezos. "Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois pour y rester". (Belga)