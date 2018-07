Le patron de Fiat Sergio Marchionne était gravement malade depuis plus d'un an selon l'hôpital

Le patron du géant automobile Fiat Chrysler Sergio Marchionne, décédé mercredi à Zürich, en Suisse, était gravement malade depuis plus d'un an, a révélé jeudi l'Hôpital universitaire de Zürich (USZ), afin de répondre à "diverses rumeurs".

M. Marchionne, 66 ans, avait subi une opération fin juin, officiellement à une épaule, et aurait souffert de "complications inattendues", selon Fiat Chrysler.

Dans un rare communiqué, l'hôpital où il avait été admis rappelle qu'il "accorde une grande importance au secret médical, et ce quels que soient les patients traités".

Mais, poursuit-il, l'hôpital "est actuellement confronté à diverses rumeurs concernant le traitement médical" de M. Marchionne et "afin d’éviter toute spéculation supplémentaire, l’hôpital a décidé de prendre position comme suit".

"Monsieur Sergio Marchionne était patient à l’USZ. Depuis plus d’un an, il se rendait régulièrement à l’hôpital pour traiter une grave maladie. Malgré le recours à toutes les possibilités de la médecine de pointe, Monsieur Marchionne est malheureusement décédé. Nous regrettons profondément son décès et exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille", conclut l'hôpital.

Dans une interview au Corriere della Sera, Pier Luigi Battezzato, père de la compagne de Sergio Marchionne, a déclaré que "ça se serait peut-être mieux passé s'il s'était fait opérer" en Italie.

"Ce devait être une simple intervention. Peut-être n'était-il pas dans les conditions d'affronter cette opération. Je ne sais pas, il est arrivé à la clinique éprouvé physiquement", a ajouté M. Battezzato.