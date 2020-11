Le patron de l'OMS salue des "nouvelles encourageantes" concernant le vaccin de Pfizer

(Belga) Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jugé "encourageante" l'annonce faite lundi par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19.

"Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de @pfizer & @BioNTech_Group et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19", a tweeté le chef de l'agence onusienne. "Le monde connaît une innovation et une collaboration scientifique sans précédent pour mettre fin à la pandémie !", a-t-il ajouté. De son côté, Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS, a souligné dans un tweet que "cette nouvelle devrait encourager tous ceux qui développent des vaccins #COVID19 à poursuivre les essais cliniques". "Le monde a besoin de plusieurs vaccins sûrs, efficaces et abordables pour mettre fin à cette pandémie", a-t-elle relevé, soulignant le "rôle clé" joué par l'OMS en termes notamment d'"harmonisation des politiques et des réglementations". L'OMS a mis sur pied, en partenariat avec l'Alliance Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), un dispositif visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre le COVID-19, et à en assurer un accès équitable à l'échelle mondiale. Ce mécanisme vise à fournir suffisamment de doses de vaccins pour au moins 20% de la population des pays. (Belga)