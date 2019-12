Le patron de la SNCF demande aux cheminots de "faire une pause" pendant les fêtes

(Belga) Le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé vendredi les cheminots en grève contre la réforme des retraites à "faire une pause" pendant les fêtes, pour que les familles puissent se retrouver.

"La période des fêtes est un important moment de retrouvailles pour les familles. Vendredi prochain (début des vacances de Noël, NDLR), un grand nombre de nos concitoyens voudront voyager pour retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Comme tous les ans, ils seront des millions à vouloir prendre le train pour assurer leurs déplacements", a déclaré M. Farandou. "Les familles - y compris d'ailleurs celles des cheminots - comprendraient difficilement que nos trains ne roulent pas, alors qu'ils comptent sur nous pour voyager", a-t-il ajouté dans une vidéo envoyée aux cheminots et postée sur le réseau d'informations interne de la SNCF. "C'est pourquoi je m'adresse à tous les cheminots et aux organisations syndicales pour nous retrouver ensemble au service des Français pendant cette période. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause durant les fêtes", a-t-il déclaré, l'air grave. "J'ai su faire preuve de pragmatisme et d'écoute", a-t-il noté, faisant référence à sa décision de "faire une pause" dans les réorganisations lancées par son prédécesseur Guillaume Pepy. "Je vous propose d'en faire de même." "Dans cette période si particulière, je suis persuadé que notre devoir de grande entreprise de service public est d'être au rendez-vous des attentes des Français", a-t-il souligné. Très suivie, la grève contre la disparition des régimes spéciaux de retraite de la SNCF et de la RATP perturbe fortement le trafic ferroviaire depuis le 5 décembre. Elle devrait perturber les départs de Noël si elle se poursuit ces prochains jours, d'autant qu'il faut plusieurs jours après la fin d'un mouvement pour revenir à un service normal. (Belga)