Le patronat flamand soutient le gouvernement de pouvoirs spéciaux

(Belga) La fédération patronale flamande Voka soutiendra et coopérera pleinement avec le gouvernement Wilmès dans la lutte contre le coronavirus, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Selon le Voka, il est nécessaire que le gouvernement fédéral dispose des pouvoirs spéciaux, ait le soutien du Parlement et prenne toutes les mesures nécessaires. "Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous réussirons à lutter contre la crise sanitaire et à répondre à toutes les conséquences économiques, sociales et financières pour les citoyens et les entreprises", souligne Hans Maertens, patron du Voka. La fédération patronale flamande appelle donc tous les partis politiques à assumer ensemble leurs responsabilités et à agir dans l'intérêt du pays, des citoyens et des entreprises. Le Voka espère que, d'ici l'été et après la crise, un gouvernement fort sera mis en place afin de relancer l'économie et de lancer les réformes nécessaires. (Belga)