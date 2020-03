Le Pont de l'Europe, nouveau symbole du contrôle de la frontière franco-allemande

Il était le symbole d'une frontière ouverte entre une France et une Allemagne réconciliées. Lundi à 08H00, le Pont de l'Europe, entre Strasbourg et la ville allemande de Kehl, est devenu celui d'une frontière strictement contrôlée pour tenter de contenir la crise du coronavirus et ses effets collatéraux.

A l'heure dite, la police allemande a entamé le contrôle des automobilistes, des piétons et des cyclistes à l'entrée de Kehl, la ville frontière allemande située face à Strasbourg, sur l'autre rive du Rhin.

Plusieurs automobilistes venant de France ont commencé à être refoulés par les policiers allemands alors que Paris et Berlin ont annoncé dimanche la réduction au "strict nécessaire" des traversées de la frontières entre les deux pays.

La circulation, fluide pour un lundi matin, s'est très vite densifiée avec la formation de premiers bouchons.

Vêtus de chasubles fluorescentes barrées du mot "Polizei", porteurs de gants en latex bleu et d'un petit panneau stop rouge, les policiers demandent à chaque automobiliste la raison de son entrée en Allemagne.

Les transports de marchandises et les travailleurs frontaliers passent sans encombre. "Vous allez travailler ?", interroge un policier. "Oui, chez McDonalds, c'est OK ?", répond une automobiliste immédiatement autorisée à poursuivre sa route.

- "Fermeture générale" -

En revanche, ceux qui invoquent d'autres motifs comme leur intention d'acheter des cigarettes ou du carburant, moins chers en Allemagne, sont refoulés.

Un policier s'empare de leurs papiers d'identité et ne leur rend que lorsqu'ils ont fait demi-tour, le tout devant les objectifs de nombreux journalistes.

"Vous allez faire des achats ? Alors vous devez faire demi-tour s'il vous plaît parce que vous n'avez pas de raison professionnelle (de traverser la frontière, ouverte seulement) pour les travailleurs et les marchandises", lance le policier à une automobiliste alsacienne. "C'est une fermeture générale de la frontière", insiste-t-il.

Sur son scooter, Gilbert Tordjman, un Strasbourgeois venu "prendre de l'essence et acheter deux-trois trucs", doit lui aussi rebrousser chemin. A Kehl, "on est un peu chez nous et ils sont aussi un peu chez nous" à Strasbourg, mais "aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est dommage", dit-il.

La ligne de tramway qui rejoint habituellement le centre de Kehl depuis Strasbourg, franchissant le Rhin sans la moindre indication du passage de la frontière, a depuis 08H00 son terminus sur la rive française.

Quant aux piétons et aux cyclistes qui voudraient franchir la Passerelle des Deux Rives, entre des parcs situés de part et d'autre du Rhin, ils sont priés de faire demi-tour par des policiers qui interdisent totalement le passage. Le seul point de franchissement du Rhin est désormais le Pont de l'Europe.

- Eviter les "achats de masse" -

Sur la rive française, des policiers français ont également été déployés pour avertir de ces contrôles et inviter ceux qui pourraient être refoulés quelques centaines de mètres plus loin à faire demi-tour sans plus attendre.

"Des contrôles sont effectués ce jour (15/03/20) par la Police Allemande entre @Strasbourg & #Kehl et cela jusqu'à 18H. Ces contrôles reprendront demain 16/03 dès 6h30. Il vous est demandé d'éviter le secteur sauf si vous résidez côté allemand ou si vous y travaillez #covid_19", a twitté la police nationale du Bas-Rhin dans une "breaking news".

L'une des raisons invoquées dimanche par les autorités allemandes pour justifier ces contrôles encore renforcés, outre l'épidémie, est d'éviter que les citoyens des pays frontaliers ne viennent réaliser des achats de masse dans les magasins allemands et y vider les rayons, un phénomène déjà constaté dans le passé.

La mesure a été décidée par le gouvernement fédéral de la chancelière Angela Merkel et les dirigeants de trois Etats régionaux frontaliers allemands, le Bade-Wurtemberg, la Bavière et la Sarre.

Cette "réponse coordonnée franco-allemande" est justifiée par le "contexte sanitaire" lié à la propagation du virus, a précisé une source au sein du ministère français de l'Intérieur.

"Ces contrôles français et allemands ne constituent pas une fermeture de notre frontière commune. Ils ont pour objectif de limiter les échanges non-nécessaires entre nos deux pays afin de limiter la propagation du virus", a encore souligné la Place Beauvau dans un communiqué.