Le port du masque aussi obligatoire à l'aéroport de Bruxelles-National

Le port d'une protection bucco-nasale (masque, foulard ou écharpe) sera bien obligatoire à l'aéroport de Zaventem lundi, assure samedi Philippe Touwaide. Pour le directeur du service de médiation du gouvernement fédéral pour l'aéroport de Bruxelles-National, "l'arrêté est on ne peut plus clair."

Plus tôt dans la journée, la porte-parole de Brussels Airport, la société qui gère l'infrastructure aéroportuaire affirmait que le port du masque ne serait pas (encore) obligatoire à partir de lundi. Selon elle, les recommandations formulées par la Celeval, la Cellule d'évaluation chargée de remettre des avis de santé publique pour conseiller les autorités dans la prise de décisions pour lutter contre la pandémie, sont en cours d'analyse et la situation pourrait donc évoluer. Le médiateur conteste cette affirmation. "L'arrêté ministériel est on ne peut plus clair. Le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux de transports, y compris les gares. Cela inclut bien évidemment les aéroports", précise M. Touwaide. Le médiateur rappelle par ailleurs que l'aéroport national reste géré par l'Etat via une licence d'exploitation octroyée à Brussels Airport.