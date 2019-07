Le Portugal espère rapidement circonscrire un important feu de forêt

Les pompiers portugais espéraient mardi venir à bout d'un incendie qui a ravagé des milliers d'hectares en quatre jours dans le centre du Portugal avant que les températures n'augmentent et que le vent ne se lève dans l'après-midi.

Entretemps, l'Autorité nationale de la protection civile a rejeté les critiques selon lesquelles le dispositif déployé pour lutter contre les feux dans la région de Castelo Branco, à 200 km au nord de Lisbonne, n'était pas suffisant.

"Le travail effectué cette nuit a porté ses fruits", a déclaré le commandant Luis Belo Costa, porte-parole des services de la protection civile, lors d'une conférence de presse mardi matin.

"Nous avons fourni un effort constant. Nous allons essayer de venir à bout de cette tâche dans la matinée", a-t-il ajouté précisant que les pompiers étaient parvenus à freiner dans la nuit la progression du feu "dans des zones d'accès difficile".

Une pluie légère tombée pendant la nuit a entraîné une augmentation du taux d'humidité de l'air, ce qui a aidé les pompiers dans leur combat, a-t-il relevé.

Les pompiers craignent toutefois que les températures élevées et le vent qui devrait s'intensifier dans l'après-midi ne viennent ensuite compliquer leur travail, comme les jours précédents, et provoquent des reprises d'incendie.

Ils avaient réussi lundi à circonscrire les feux "à 90%", mais les vents avaient ensuite ravivé les flammes.

L'incendie de Castelo Branco a déjà fait partir en fumée quelque 7.000 hectares, selon le système européen d'information sur les feux de forêt.

Sur place, plus de 1.300 pompiers et quatre aéronefs restent toujours mobilisés pour venir à bout des flammes, selon le dernier point de la protection civile.

Les autorités ont essuyé plusieurs critiques sur le dispositif déployé depuis que les feux ont éclaté samedi après-midi dans la région de Castelo Branco, régulièrement en proie à des incendies. De nombreux habitants ont été laissés à eux-mêmes.

- "Pas de moyens infinis" -

"Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de pompiers, mais comme l'incendie était très important, il y avait peu de moyens disponibles", s'était plaint Ricardo Aires, maire de Vila de Rei, l'une des villes touchées, à la télévision publique RTP.

"Nous ne disposons pas de moyens infinis", a répondu Luis Belo Costa.

"S'il y a des besoins ailleurs dans le pays, nous devrons faire face à ces situations, ce qui nous empêche de les employer tous dans un même endroit. Mais nous faisons de notre mieux".

Deux bombardiers d'eau espagnols qui étaient arrivés lundi à la demande du Portugal ne seront pas utilisés mardi, a indiqué le porte-parole, sans préciser si c'était parce que l'intervention n'était plus nécessaire.

Les feux de forêt ont fait 39 blessés depuis qu'ils ont éclaté.

Cette région vallonnée et couverte de forêts est régulièrement la proie des incendies. Les plus meurtriers de l'histoire du Portugal y avaient tué 114 personnes en 2017, en deux vagues en juin puis en octobre.

Très touchées par l'exode rural, ces collines ne sont plus guère habitées que par des personnes âgées. Elles sont plantées de pins et d'eucalyptus, une essence extrêmement inflammable mais très demandée par l'industrie du papier. Malgré les risques, les propriétaires continuent à planter des eucalyptus, qui poussent très vite et représentent une source de revenus non négligeable.

"Nous continuons à avoir des problèmes avec notre forêt en raison des espèces, en raison de le taille des parcelles qui ne favorisent pas leur gestion", a déclaré à l'AFP Domingos Xavier Viegas, professeur à l'université de Coimbra, spécialisé dans l'analyse des feux de forêt.