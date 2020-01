Le premier week-end sans alcool de l'année commence vendredi soir

(Belga) Dès 18h00 ce vendredi et jusque lundi matin à 06h00, la police fédérale de la route et les 108 zones de police locale feront le pied de grue sur les routes du pays pour contrôler l'alcoolémie des automobilistes. Ces contrôles supplémentaires entendent dissuader les conducteurs de prendre le volant sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants.

La campagne BOB à peine finie, le premier week-end sans alcool de l'année commence. À partir de 18h00 et pendant tout le week-end, les contrôles d'alcoolémie seront renforcés sur les routes belges. L'action prendra fin lundi à 06h00. La police fédérale insiste sur le fait que l'objectif de cette opération n'est pas de verbaliser un maximum mais bien de sensibiliser les conducteurs irresponsables au danger que représente la conduite sous l'influence de psychotropes. Les autorités rappellent ainsi qu'il faut "choisir entre boire et conduire" et qu'il existe des alternatives telles que la désignation d'un BOB, l'utilisation des transports en commun ou encore l'hébergement chez un ami. L'an dernier à la même époque, près de 35.000 conducteurs avaient été contrôlés, parmi lesquels 1,8% avaient rendu un alcootest positif. (Belga)