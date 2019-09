Le Président congolais arrive en Belgique pour sceller la normalisation belgo-congolaise

(Belga) La Belgique va dérouler le tapis rouge pour accueillir, cet après-midi et pour quatre jours, le nouveau président congolais. Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectue une visite officielle historique, la première d'un président congolais en Belgique depuis 2007, sur fond de normalisation des relations, souvent en dents de scie, entre la République démocratique du Congo (RDC) et son ancienne puissance coloniale.

M. Tshisekedi, un ancien opposant et fils d'opposant, a succédé le 24 janvier au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis dix-huit ans, mais qui a conservé un large contrôle sur la politique congolaise à l'issue de différents scrutins. Avec une suite d'une centaine de personnes, le chef de l'Etat congolais sera accueilli dans l'après-midi à l'aéroport militaire de Melsbroek par Didier Reynders, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ainsi que de la Défense démissionnaire. Le Premier ministre Charles Michel doit ensuite le recevoir pour un dîner de travail au Lambermont à Bruxelles. La partie officielle de la visite se déroulera mardi, avec d'abord une rencontre au Palais d'Egmont avec les principaux membres du gouvernement fédéral. Le roi Philippe recevra ensuite M. Tshisekedi en audience au Palais royal. Le président congolais est ensuite attendu à la Fédération des entreprises de Belgique - avec en filigrane la signature d'accords avec le secteur privé - avant un dîner offert par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture Belgique-Luxembourg-Afrique-Caraïbes-Pacifique en soirée au Cercle gaulois. La journée de mercredi mènera M. Tshisekedi à Anvers, pour une visite au port, au secteur diamantaire et à l'Institut de médecine tropicale. Jeudi, M. Tshisekedi se rendra à Gembloux pour visiter le centre de recherche TERRA de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech dédié à l'agriculture de demain. En soirée, il rencontrera la diaspora congolaise vivant en Belgique et en Europe, dans l'un des palais du Heysel à Brussels Expo. M. Tshisekedi devrait quitter Bruxelles durant le week-end pour participer aux travaux de la 74e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, qui débute le mardi 24 septembre à New York. (Belga)