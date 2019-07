Le prix moyen/ha d'un terrain agricole était de 26.000 euros en 2018

(Belga) Le prix moyen par hectare d'un terrain non bâti entièrement situé en zone agricole s'élevait l'an dernier en Wallonie à 26.002 euros, selon le deuxième rapport annuel de l'Observatoire du foncier agricole wallon présenté mercredi par le ministre de l'Agriculture, René Collin, à quelques encablures de la Foire de Libramont.

Cette moyenne se base sur les 1.382 ventes qui ont été notifiées à l'Observatoire en 2018, lesquelles couvraient un total de 3.596 hectares. Derrière cette moyenne régionale se cachent d'importantes disparités entre sous-régions. Le prix moyen varie en effet de 9.772 euros l'hectare en Haute Ardenne (moyenne calculée sur 54 ventes représentant 86 ha) à plus de 34.000 euros/ha en zone limoneuse (599 ventes totalisant 1.385 ha). En Famenne, l'hectare de terre agricole a changé de main l'an dernier en moyenne pour plus de 16.000 euros (100 ventes, 309 ha) et pour plus de 24.000 euros dans le Condroz (164 ventes, 655 ha). Cet observatoire, qui est un outil de collecte d'informations concernant la vente des biens immobiliers agricoles, a été mis en place le 1er janvier 2017 en collaboration avec la Fédération des notaires. Il vise à objectiver la réalité des prix de terres agricoles en Wallonie et à aider à la décision publique dans un contexte de raréfaction des terres, de spéculation de certains acteurs étrangers au monde agricole et/ou étrangers tout court, et d'un accès de plus en plus ardu des jeunes agriculteurs à la terre. "Ce rapport constitue une nouvelle photographie du foncier agricole wallon. Au-delà des résultats, l'existence de l'outil et la répétition de l'exercice sur plusieurs années permettront d'orienter de manière rationnelle la stratégie foncière de la Région pour accompagner l'avenir de notre agriculture", estime René Collin, ministre wallon sortant de l'Agriculture.