Le projet de Renzo Piano retenu pour le nouveau pont de Gênes

Le projet de l'archistar italienne Renzo Piano a été retenu mardi pour le nouveau pont de Gênes, qui doit remplacer le viaduc Morandi dont l'écroulement le 14 août avait fait 43 morts.

"Nous avons demandé à l'architecte Renzo Piano de suivre le projet pour garantir qu'il respectera l'idée originale", a déclaré le maire de Gênes Marco Bucci, cité dans un communiqué de l'institution qui gère les conséquences de l'écroulement du pont et les procédures pour la construction du nouvel ouvrage. Renzo Piano, auteur entre autres du Centre Pompidou et du nouveau palais de justice à Paris, a accepté de s'occuper de ce projet gratuitement, "comme forme de donation à la ville de Gênes". M. Piano, 81 ans et originaire de Gênes, avait proposé dès septembre un projet pour construire un nouveau pont. "Ce pont devra durer 1000 ans et être en acier", avait-il alors déclaré lors d'une conférence de presse dans cette ville portuaire du nord-ouest de la péninsule. Il aura "quelque chose d'un bateau, parce que c'est quelque chose de Gênes", et "ce sera un pont plus fin, qui aura une luminosité à lui" et devrait être blanc, avait ajouté l'architecte. La construction du pont, estimée à 202 millions d'euros, sera menée par un groupement d'entreprises comprenant Sailini-Impregilo, Fincantieri et ItalFerr. Le viaduc Morandi, qui enjambait Gênes pour faire passer l'autoroute vers la France, s'était écroulé en août, faisant 43 morts et des dizaines de blessés.