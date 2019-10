Le réacteur nucléaire Tihange 2 à l'arrêt

(Belga) Le réacteur nucléaire Tihange 2 a été mis à l'arrêt dimanche, indiquent l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et Engie Electrabel, qui exploite la centrale située près de Huy.

Engie Electrabel a détecté un problème à une pompe et a décidé de mettre le réacteur en question à l'arrêt. "Cet évènement n'a eu aucun impact sur la santé des travailleurs et de la population, et sur l'environnement", assure l'AFCN, qui suit la situation de près. Tihange 2 devrait être hors service environ deux semaines, selon les estimations d'Engie Electrabel.