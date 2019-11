Le secrétariat de saint Nicolas chez bpost est ouvert!

(Belga) Bpost ouvre, comme d'habitude à cette époque de l'année, les portes de son secrétariat de saint Nicolas pour répondre aux nombreuses lettres qui lui sont envoyées par les enfants, indique jeudi l'entreprise.

Tous les enfants qui lui écriront à l'adresse rue du Paradis 1, 0612 Ciel, recevront en retour une lettre et une surprise. L'envoi ne nécessite pas d'affranchissement mais il faut par contre veiller à inscrire l'adresse de l'expéditeur au verso de l'enveloppe si l'on veut obtenir une réponse. L'adresse du grand saint figure également sur plus de 2.000 boîtes aux lettres spécialement décorées pour la Saint-Nicolas, réparties à travers tout le pays. Il s'agit de boîtes aux lettres rouges classiques "relookées" avec la mitre de saint Nicolas et une longue barbe blanche. L'année dernière, les assistants de saint Nicolas installés chez bpost ont répondu a plus de 300.000 lettres. (Belga)