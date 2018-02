Le secteur alimentaire belge a priori pas opposé aux profils nutritionnels

(Belga) Le secteur alimentaire belge (Fevia) n'est a priori pas opposé aux profils nutritionnels. L'organisation des consommateurs européens (BEUC) et Test-Achats ont lancé, vendredi, une campagne pour demander à la Commission européenne de mettre en place des profils nutritionnels destinés à contrer des allégations nutritionnelles et de santé trompeuses. "A la Fevia, nous ne sommes pas opposés. Mais il faut mener une discussion ouverte sur base scientifique", a souligné Nicholas Courant, porte-parole de la Fevia.

Les profils nutritionnels ont été évoqués pour la première fois à l'échelon européen en 2006 et il était question de les mettre en œuvre en janvier 2009. Neuf ans plus tard, rien n'a changé, regrette Test-Achats. "Nous avons plus de 100 exemples de plaintes sur des produits trompeurs peu recommandables pour la santé", explique Monique Goyens, directrice générale du BEUC. "Des produits trop sucrés ou trop gras sont présentés comme sains. C'est inacceptable alors que l'obésité est un phénomène en croissance en Europe." La Fevia ne s'oppose pas a priori à ces profils nutritionnels. "Mais cela doit se faire sur base scientifique et pas sur base de préjugés sur certaines catégories de produits", explique M. Courant. (Belga)