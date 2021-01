Le secteur de l'événementiel tend une nouvelle fois la main aux autorités

(Belga) Event Confederation, la coupole qui rassemble les acteurs belges de l'événementiel, appelle "une nouvelle fois" mercredi le gouvernement à les impliquer dans le déploiement des vaccinations. "Utilisez notre savoir-faire, le secteur de l'événementiel a l'habitude de faire des choses inhabituelles", dit-elle dans un communiqué.

Le secteur de l'événementiel est l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise du coronavirus. La plupart des employés sont chez eux au chômage technique. Event Confederation, qui a été mise sur pied en pleine crise du Covid-19, appelle le gouvernement à "les impliquer activement dans la résolution de ce problème de société". Concrètement, le secteur pourrait être utilisé pour les inscriptions à un créneau horaire pour les vaccinations et pour l'aménagement d'espaces sécurisés où les injections pourraient être effectuées en grand nombre. "Le secteur de l'événementiel dans son ensemble est prêt à faire partie de la solution à ce problème de société", insiste-t-il. C'est pourquoi Event Confederation appelle une fois de plus à réunir une équipe d'experts autour de la table. (Belga)