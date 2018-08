Le secteur du transport sensibilise les usagers faibles de la route

(Belga) Le secteur du transport routier veut sensibiliser les usagers faibles de la route au problème des accidents liés aux angles morts. Pour ce faire, l'organisation sectorielle UPTR va distribuer 20.000 autocollants et appelle ses membres à participer à des actions locales de sensibilisation visant notamment les écoliers.

"Les conducteurs de poids lourds roulent en fait très prudemment", a observé jeudi le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts. "De tous les usagers de la route, ils ont le moins d'accident par kilomètre parcouru. Mais pour leur malheur, s'ils sont impliqués dans un accident, les conséquences sont la plupart du temps graves". En 2017, on a compté 102 morts des suites d'un accident avec un camion. "Ces dernières années, nous avons tout fait pour sensibiliser nos chauffeurs au danger de l'angle mort", souligne le président de l'UPTR, Bruno Velghe. "Nous essayons d'encourager nos membres à placer correctement les rétroviseurs et à installer des aides technologiques, comme des caméras anti-angle mort et des détecteurs". Les usagers faibles ont également une responsabilité, estime l'UPTR. Ils doivent se rendre compte qu'un poids lourd a des angles morts sur les côtés et à l'avant. C'est pourquoi des autocollants vont être apposés dans les semaines qui viennent sur les camions belges, afin d'avertir du danger. Par ailleurs, en Flandre, plus de 3.200 bus scolaires se verront également apposer un autocollant avertissant contre le danger des angles morts. (Belga)