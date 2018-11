Le site de Total à Feluy toujours bloqué par des gilets jaunes

(Belga) Des "gilets jaunes" bloquent toujours l'accès au site de Total à Feluy (Hainaut) ce samedi matin. La société pétrolière indique qu'il n'y a aucun risque de pénurie de carburants. Les policiers de la zone de Mariemont sont sur place.

Le blocage du site a commencé vendredi. Plusieurs dizaines de manifestants distribuaient aussi des tracts aux automobilistes pour protester contre la hausse du prix des carburants. A la demande de Total, des huissiers sont intervenus pour imposer des astreintes en cas de poursuite des blocages. "Nous ne constatons pas de risque de pénurie de carburants", a précisé un porte-parole du groupe Total à l'Agence Belga. "La situation est analysée au fur et à mesure et nous n'avons pas encore de bilan complet. Nous demandons toutefois aux automobilistes de ne pas changer leurs habitudes de consommation et de ne pas se précipiter vers les pompes, ce qui pourrait catalyser une pénurie", a-t-il ajouté. Inspirés par l'initiative citoyenne du même nom prévue en France, les "gilets jaunes" - des automobilistes excédés par le prix des carburants - veulent marquer leur mécontentement contre la hausse des prix des produits pétroliers. Plusieurs dizaines d'entre eux étaient également attendus samedi matin à Tournai pour une action de protestation. (Belga)