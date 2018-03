Le système Autopilot de Tesla était déclenché lors du récent accident mortel

Le constructeur de voitures électriques Tesla a indiqué que le logiciel de conduite Autopilot était déclenché pendant un récent accident mortel aux États-Unis, une admission qui pourrait accentuer les craintes sur ce type de système permettant des manœuvres sans l'intervention du conducteur.

Une Tesla de la gamme Model X a percuté une glissière de sécurité en béton sur une autoroute le 23 mars près de Moutain View, en Californie, avant de prendre feu. Le conducteur, identifié par la presse locale comme étant un homme de 38 ans, est décédé plus tard à l'hôpital.

"Dans les instants avant la collision (...) l'Autopilot été engagé", a indiqué Tesla dans un communiqué publié en ligne vendredi soir.

"Il y a plus d'un an, le gouvernement américain avait estimé que la première version d'Autopilot réduisait le taux de collision de 40%", prend soin de souligner le groupe.

"Le conducteur avait reçu plusieurs avertissements visuels et un (avertissement) audible le prévenant qu'il devait maintenir les mains (sur le volant) plus tôt, et les mains du conducteur n'ont pas été détectées sur le volant pendant les six secondes ayant précédé la collision", explique Tesla.

"Le conducteur a eu environ cinq secondes et 150 mètres de vue dégagée sur la barrière et la partie endommagée de la glissière de sécurité, mais les enregistrements du véhicules montrent qu'aucune action n'a été entreprise", poursuit Tesla.

Le fait que cette glissière ait été "emboutie lors d'un précédent accident sans être remplacée ensuite", explique que le véhicule Tesla ait été autant accidenté, selon le groupe.

"Nous n'avons jamais vu ce niveau de dégâts sur un Model X lors d'autres accidents", affirme-t-il.

Le NTSB, le régulateur des transports américain, a ouvert mardi une enquête à la suite de cet accident, qui s'intéresse particulièrement au système d'Autopilot, qui permet un certain nombre de manoeuvres sans l'intervention du conducteur.

En 2016, un automobiliste américain avait déjà trouvé la mort alors qu'il conduisait une berline Model S de Tesla équipée d'Autopilot.