Le TEC adapte ses LIGNES EXPRESS en Wallonie: découvrez les lignes de bus créées, renforcées et supprimées

Le TEC et le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry ont ajusté les lignes Wallonia Easy Line (WEL) après une évaluation et ont décidé de créer le réseau wallon de lignes Express, ont-il annoncé dans un communiqué mercredi. Ce réseau sera constitué concrètement des 11 liaisons Express TEC existantes, de quatre lignes WEL améliorées et de trois nouvelles lignes, soit un total de 18 lignes.

Le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry a récemment fait part de la nécessité d'adapter l'offre et de restructurer progressivement le réseau express du TEC. Concrètement, ce nouveau réseau wallon de lignes express intègrera les liaisons Express de Namur-Luxembourg, les Rapido et Conforto du Brabant wallon ainsi que les lignes WEL.

Six lignes WEL avaient été mises en service sur le réseau TEC le 23 avril 2019. Il s'agit de liaisons de type Express avec peu d'arrêts dans des bus plus confortables, climatisés et avec un accès Wi-Fi. L'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) a évalué ce service à la fin de l'année dernière comme prévu et plusieurs ajustements ont été décidés.

Les lignes WEL04 Marche-Liège et WEL05 Namur-Nivelles seront renforcées au vu du succès. L'offre sera augmentée de 25% dès la fin du mois d'avril 2020.

Les lignes WEL02 Bastogne-Arlon et WEL03 Charleroi-Chimay seront également augmentées de 25% avant d'être intégrées sur d'autres liaisons Express qui font un parcours comparable.

En revanche, les lignes WEL01 Athis-Mons et WEL05 Braine-l'Alleud-Wavre sont supprimées et des alternatives seront étudiées. L'usage de ces deux lignes est jugé trop faible et le coût du voyage par passager trop important.

"Trois nouvelles lignes seront lancées à partir de septembre 2020", précise le cabinet du ministre dans le communiqué. La première liera Waremme à Namur, la seconde Péruwelz à Ath et la troisième Malmedy à Verviers. "Il s'agira de trois liaisons express circulant entre 6h et 20h du lundi au vendredi avec des parcours prévus le samedi avec cadencement toutes les deux heures", peut-on encore lire dans le communiqué. La réservation obligatoire pour les lignes WEL testée jusqu'ici est abandonnée au profit de la carte MOBIB. Le titre de transport sera disponible à travers tous les canaux de vente physique et dématérialisés. Le nom de ce nouveau réseau wallon express est encore à définir. (Belga)