Le télescope James Webb rejoindra les étoiles le 18 décembre

Le télescope spatial James Webb, très attendu des astrophysiciens car il promet de révéler les secrets de l'Univers lointain, sera lancé le 18 décembre depuis la Guyane française, a annoncé mercredi Arianespace.

Présenté comme le "petit frère" du télescope Hubble, le JWST sera "le plus grand et le plus puissant jamais lancé dans l'espace" pour observer les confins de l'Univers avec une précision inégalée, précise Arianespace dans un communiqué.

Cet immense observatoire spatial a été construit aux Etats-Unis sous la direction de la Nasa, et incorpore des instruments des agences spatiales européennes (ESA) et canadienne (CSA).

Avec ses 6,5 tonnes et son miroir dépliable de plus de 6 mètres de diamètre, ce télescope constitue une prouesse technologique, développée pour un budget d'environ 10 milliards de dollars. Le JWST devait initialement être lancé dans les années 2000 mais a connu de nombreux retards, notamment à cause de sa très grande complexité.

Son lancement, maintes fois repoussé, avait finalement été programmé en octobre, puis légèrement décalé à la fin 2021. Il quittera la Terre le 18 décembre depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée européenne Ariane 5.

La date a été fixée en coordination avec Arianespace après d'ultimes tests et la réussite du vol d'Ariane 5 en juillet --premier vol depuis un an-- , souligne de son côté la Nasa.

"Nous sommes extrêmement honorés de placer en orbite le James Webb Space Telescope avec Ariane, une première pour l'équipe spatiale européenne" qui travaille à ce projet "depuis 14 ans", se félicite Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace.

"Ensemble, nous avons surmonté les obstacles techniques ainsi que les défis de la pandémie de coronavirus", ajoute Gregory Robinson, directeur du programme James Webb à la Nasa.

Le JWST explorera toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers âges de l'Univers et la formation des premières galaxies. Il sera placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà des limites de son grand frère Hubble, qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990.

Le JWST se trouve actuellement dans sa "configuration finale" chez son fabricant principal Northrop Grumman, en Californie, selon la Nasa. Son embarquement pour la Guyane par voie maritime est prévu en octobre.

Le télescope porte le nom d'un ancien administrateur de la Nasa James Web (entre 1961 et 1968).