Le ton monte entre Twitter et les autorités indiennes sur le blocage de comptes

Twitter a annoncé mercredi avoir "suspendu plusieurs comptes" en Inde en lien avec les grandes manifestations d'agriculteurs dans Delhi, mais le géant des réseaux sociaux a refusé de répondre à toutes les exigences du gouvernement indien malgré sa menace de poursuites pénales.

L'entreprise basée à San Francisco a déclaré "ne pas croire que les actions qui (lui) ont été ordonnées étaient conformes à la loi indienne".

"Conformément à nos principes de défense de la liberté d'expression, nous n'avons pris aucune mesure à l'encontre de comptes constitués d'entités médiatiques, de journalistes, de militants et de politiciens", a précisé la société américaine.

"Nous pensons qu'agir comme (exigé par les autorités indiennes) violerait leur droit fondamental de liberté d'expression en vertu de la loi indienne".

Mais Twitter a néanmoins indiqué avoir "suspendu" plusieurs comptes dont certains de "façon permanente", tandis que d'autres ont été bloqués seulement "en Inde".

Le 1er février, à la demande du gouvernement indien, Twitter avait temporairement bloqué de nombreux comptes et de tweets, notamment ceux d'un important magazine d'information et d'agriculteurs qui organisaient des manifestations dans la capitale indienne.

Selon une source au sein du ministère des Technologies de l'Information, le gouvernement avait demandé au géant des réseaux sociaux d'agir à l'encontre de quelque 250 comptes Twitter et de tweets au motif qu'ils représentaient une "grave menace pour l'ordre public". Les comptes avaient été bloqués quelques heures avant d'être de nouveau accessibles. Le gouvernement avait aussitôt réagi en prévenant la société qu'elle s'exposait à "des poursuites pénales".

Depuis le 26 novembre, des dizaines de milliers d'agriculteurs, la plupart venus du Pendjab (nord), manifestent dans des camps érigés sur de grands axes routiers en périphérie de New Delhi. Ils protestent contre des réformes gouvernementales qui libéralisent les marchés agricoles et exigent leur abrogation pure et simple.

Les comptes Twitter de certains militants et représentants syndicaux d'agriculteurs, quelques leaders de l'opposition, d'un acteur et d'un expert économique avaient été bloqués en Inde.

Reporters sans frontières, l'ONG internationale de défense de la liberté de la presse a condamné ces suspensions, jugeant qu'il s'agissait d'un "cas choquant de censure manifeste".

Certaines personnalités indiennes, dont le ministre du Commerce et de l'industrie Piyush Goyal, ont ouvert des comptes sur Koo, réseau social indien concurrent. Le Premier ministre Modi reste lui un utilisateur actif de Twitter, avec 65,5 millions d'abonnés, soit le plus grand nombre des leaders mondiaux.