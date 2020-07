Le trafic aérien en Europe à nouveau en hausse

(Belga) Le trafic aérien en Europe est à nouveau à la hausse après des mois très difficiles à cause de la crise du coronavirus. Eurocontrol a en effet compté 90.549 vols la semaine dernière (de lundi à dimanche), soit 36,6% du nombre de vols effectués au cours de la même semaine l'année dernière, selon un tweet qu'a posté lundi le directeur général du contrôleur aérien européen, Eamonn Brennan.

En moyenne, 12.936 vols ont été effectués par jour la semaine dernière. C'est 1.383 de plus que la semaine précédente. La compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair en a pris le plus grand nombre à son compte, avec une moyenne de 1.045 par jour. Turkish Airlines, Wizz Air, Lufthansa et Air France complètent le top cinq. (Belga)