Le tumulte du Brexit fait plonger la livre sterling au plus bas depuis trois ans

La livre poursuivait sa dégringolade mardi, tombant à un niveau plus vu depuis trois ans, entre les craintes d'un Brexit sans accord et celles d'un retour au pouvoir des travaillistes, menés par le très à gauche Jeremy Corbyn.

Le point sur les perspectives pour la livre et sur les implications de cette baisse.

La livre s'effondre-t-elle vraiment?

En tombant à 1,1959 dollar mardi, la devise britannique a atteint un niveau plus vu depuis le 7 octobre 2016. Une date loin d'être anecdotique car un crash éclair avait eu lieu ce jour-là, la devise ayant brusquement et temporairement perdu 6,1% à 1,1841 dollar: un niveau exceptionnel et considéré comme une anomalie.

Si elle venait à passer ce seuil, la livre renouerait ainsi avec des niveaux plus vus depuis... 1985.

Depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016, la monnaie a fondu de près de 20%. Elle a chuté de 2,4% sur la seule semaine passée.

Quelle perspective pour la livre?

"Nous sommes maintenant (...) dans un territoire totalement inexploré", a souligné dans une note Neil Wilson, analyste pour Markets.com, à quelques heures d'une rentrée parlementaire qui s'annonce houleuse.

"On pourrait facilement voir 1,15 dollar voire 1,10 dollar dans les prochaines semaines si les cambistes décident de parier contre la livre", ajoute-t-il.

Les investisseurs redoutent une sortie de l'UE sans accord, perspective qu'ils considèrent comme un désastre économique en puissance, ce qui les pousse à parier sur la baisse de la devise britannique, a rappelé Lee Hardman, analyste pour MUFG.

L'absence de signes montrant que les dirigeants européens sont disposés à faire marche arrière pour ouvrir la porte à un accord de dernière minute, puis la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pour l'empêcher de s'opposer à un Brexit "dur" n'ont fait qu'alimenter les craintes du marché, a ajouté M. Hardman.

Selon lui, le seul espoir pour que la livre rebondisse serait une défaite du gouvernement actuel et l'arrivée au pouvoir d'une coalition menée par les travaillistes afin de mener à un Brexit plus doux.

Une vision qui n'est pas partagée par tous, alors que la figure du leader travailliste Jeremy Corbyn, située très à gauche, agit comme un repoussoir pour les milieux d'affaires.

"S'il y avait un gouvernement travailliste, je pense qu'on verrait une (plus ample) chute de la livre", prédit ainsi David Madden, de CMC Markets.

Quel impact économique?

La chute de la livre a des effets ambivalents. D'un côté, elle bénéficie aux exportateurs britanniques, dont les produits coûtent moins cher par-delà les frontières, et cela soutient les cours de Bourse des multinationales britanniques, qui ont tendance à grimper dès que la livre décroche.

A l'inverse, la livre faible renchérit le coût des produits importés sur le sol britannique. Pétrole, matières premières et produits frais comme les fruits et légumes deviennent plus onéreux, alors qu'environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni vient du continent européen.

Cette hausse des prix risque de grignoter le pouvoir d'achat des ménages et de compliquer la tâche de la Banque d'Angleterre, en "ajoutant une pression supplémentaire" pour qu'elle soutienne l'économie au détriment de sa mission de garantir la stabilité des prix, a expliqué Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.