(Belga) Phénomène longtemps cantonné à la Flandre, le vélo électrique gagne du terrain en Wallonie et à Bruxelles en partie grâce à la diversification des modèles disponibles sur le marché, d'après une nouvelle enquête de l'Institut pour la sécurité routière Vias, publiée mercredi.

La crise sanitaire a vraisemblablement accéléré le mouvement au sud du pays, puisque 40% des Wallons et 47% des Bruxellois qui circulent avec un vélo électrique l'utilisent depuis moins d'un an, souligne Vias. En Flandre, plus d'un utilisateur sur trois roule avec un modèle électrique depuis plus de trois ans. Si le vélo électrique traditionnel reste le plus populaire en Belgique, d'importantes disparités existent entre les régions. Ainsi, le vélo électrique traditionnel représente 80% des modèles utilisés en Flandre, mais seulement 46% en Wallonie et à Bruxelles. Dans ces deux régions, le vélo électrique pliant connaît un grand succès: 21% des utilisateurs en Wallonie et 17% à Bruxelles, contre 8% en Flandre. Les Wallons semblent également friands des VTT électriques (11% des utilisateurs), alors que ces modèles sont quasi absents des marchés flamand (2%) et bruxellois (4%). Même phénomène pour les vélos cargos, nettement plus présents en Wallonie et à Bruxelles (9%) qu'en Flandre (1%). Dans les trois régions, les amateurs de vélo électrique l'utilisent le plus souvent dans le cadre de leurs loisirs (76%), souligne Vias. Seuls 30% l'enfourchent pour se rendre au travail. Les Bruxellois semblent les plus nombreux à le faire (36%), suivis des Flamands (29%) et des Wallons (27%). En moyenne, un utilisateur de vélo électrique sur 6 (16%) a déjà eu un accident avec un autre usager. Les accidents sont cependant trois fois plus nombreux en Wallonie (33%) qu'en Flandre (10%), tandis qu'à Bruxelles, un utilisateur de vélo électrique sur quatre a déjà eu un accident. Pour Vias, ces chiffres montrent "l'importance d'investir dans des infrastructures sûres où chacun peut trouver sa place". (Belga)