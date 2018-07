Le Venezuela s'enlise dans la récession, ses voisins en souffrent aussi

Le Venezuela, en proie à une vaste crise, va sombrer davantage dans la récession cette année affichant une hyperinflation historique de 1.000.000% d'ici fin décembre, estime le FMI, une situation qui affecte de plus en plus ses pays voisins.

Le Produit intérieur brut (PIB) vénézuélien devrait se contracter de 18% en 2018, a indiqué lundi le Fonds monétaire international (FMI). C'est pire que ce qui était estimé en avril (-15%).

"Nous projetons une poussée de l'inflation de 1.000.000% d'ici la fin 2018, ce qui signifie que le Venezuela est dans une situation similaire à celle de l'Allemagne en 1923 ou à celle du Zimbabwe à la fin des années 2000", a commenté Alejandro Werner, un des responsables de l'institution de Washington qui, au printemps, anticipait une inflation de quelque 13.000%.

En outre, les pays voisins sont susceptibles d'être de plus en plus exposés aux répercussions de l'effondrement de l'économie vénézuélienne car la pénurie de nourriture, les difficultés croissantes pour accéder aux soins, à l'électricité, à l'eau, aux transports, combinées aux problèmes d'insécurité, ont fait fuir en masse la population qui se réfugie notamment en Colombie et au Brésil.

- Chute de la production du pétrole -

"Le Venezuela reste englué dans une profonde crise économique et sociale", a résumé Alejandro Werner. Et en 2018, le pays pétrolier enregistrera une récession à deux chiffres pour la troisième année d'affilée, a-t-il précisé.

La contraction du PIB sera plus marquée qu'en 2017 (-16,5%) à mesure que la production de pétrole, principale ressource du pays, s'effondre, a-t-il commenté.

Le Venezuela tire 96% de ses revenus du brut. Or sa production de pétrole a chuté d'au moins la moitié en un an et demi faute de liquidités pour moderniser les champs pétroliers.

La production de brut a ainsi poursuivi sa baisse en juin, à 1,5 million de barils par jour (mbj), soit son plus bas niveau en 30 ans, a récemment révélé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Le FMI pointe par ailleurs du doigt la mise en circulation d'un nombre toujours plus grand de billets, ce qui alimente l'hyperinflation.

L'exactitude des prévisions reste toutefois sujette à caution, l'institution, qui compte 189 membres, n'ayant pu effectuer de mission économique depuis 2004. Elle ne reçoit depuis que des données parcellaires.

Que l'inflation soit de 1,2 million ou de 800.000%, cela ne change rien à la "vaste crise humanitaire", à la situation catastrophique du pays qui "manque de tout, de médicaments, de nourriture, en proie aux maladies contagieuses", a réagi Alejandro Werner lors d'une conférence de presse.

- Tableau hétérogène -

Le chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld, avait observé la semaine dernière qu'il était difficile pour les économies avoisinantes d'accueillir les Vénézuéliens fuyant leur pays et de les intégrer à leur propre économie.

Plus d'un million de personnes ont migré du Venezuela vers la Colombie au cours des 16 derniers mois, la majorité pour fuir la crise politico-économique, avait estimé le gouvernement colombien mi-juin.

Au printemps, le gouvernement brésilien avait estimé que 500 à 1.200 Vénézuéliens franchissaient chaque jour la frontière brésilienne.

S'agissant de la région toute entière, Amérique Latine et Caraïbes, Alejandro Werner relève que la reprise économique se poursuit mais que le tableau est très hétérogène.

"Si la croissance accélère dans certains pays (tels que le Chili et le Pérou), d'autres font face à une demande plus faible", commente-t-il.

Aussi la prévision 2018 pour la région a-t-elle été révisée en baisse à 1,6% (-0,4 point) et pour 2019 à 2,6% (-0,2 point).

La reprise de l'expansion au Brésil, première puissance économique d'Amérique du Sud, devrait aussi être moins solide (1,8% contre 2,3% estimé en avril), en raison notamment de grèves.

La prévision pour la croissance du Mexique, deuxième économie, est, elle, restée inchangée à 2,3% mais le Fonds note les grandes incertitudes liées à la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) avec le Canada et les Etats-Unis. Ce qui devrait peser sur la croissance de 2019, désormais estimée à 2,7% (-0,3 point).

Quant à la troisième économie de l'Amérique Latine, l'Argentine, les prévisions sont nettement moins optimistes à 0,4% en 2018 (-1,6 point) et à 1,5% en 2019 (-1,7 point) après 2,9% l'an passé. Le pays, qui a récemment obtenu une aide du FMI, a pâti au printemps d'une nette dévaluation de sa devise et d'une dégradation de la confiance des investisseurs.

Alejandro Werner anticipe néanmoins "une reprise graduelle en 2019 et 2020 qui sera soutenue par une confiance retrouvée avec le programme de soutien du Fonds".