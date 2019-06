Légionellose à Evergem - Des victimes portent plainte contre l'entreprise responsable de la contamination

(Belga) Des victimes contaminées par la légionellose à Evergem ont décidé d'introduire une plainte commune auprès du parquet. Elles espèrent de la sorte pouvoir obtenir plus rapidement des informations sur l'enquête et une éventuelle indemnisation, rapporte VTM NIEUWS lundi.

Tania Braeckman, dont un membre de la famille est décédé de la contamination, et d'autres victimes ont rencontré un avocat mercredi. Ensemble, ils ont décidé de déposer une plainte contre Stora Enso, qui a reconnu la semaine dernière une possible responsabilité dans l'épidémie qui a touché 32 personnes et provoqué deux décès. Un autre habitant de la région qui a passé plusieurs semaines dans le coma après avoir été contaminé par la bactérie il y a deux ans souhaite également savoir si les faits peuvent être liés. La papeterie Stora Enso n'a pas souhaité commenter. (Belga)