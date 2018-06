Les actionnaires de la raffinerie new-yorkaise Gener8 approuvent l'offre d'Euronav

(Belga) Les actionnaires de la raffinerie new-yorkaise Gener8 Maritime ont approuvé lundi la reprise par le concurrent anversois Euronav, a annoncé ce dernier dans un communiqué.

Euronav et Gener8 font officiellement état d'une fusion prévoyant le transfert de toutes les actions Gener8 dans le capital d'Euronav, opération à la suite de laquelle l'armateur new-yorkais deviendra une filiale complète d'Euronav. A la clôture de la transaction, payée en actions, Euronav disposera de 72% de la nouvelle entité, les actionnaires de Gener8 en contrôlant 28%. Ces derniers recevront 0,7272 action Euronav par action Gener8, soit une prime de 35% par rapport au cours de clôture de l'armateur américain en décembre dernier au moment de l'accord. Le montant total atteint 493 millions de dollars. Dans ce cadre, Euronav va émettre 60,9 millions de nouvelles actions. Cet accord permet la création de la plus importante compagnie maritime indépendante de pétroliers, avec 74 navires et 2 navires FSO (Floating Storage and Offloading). Cette flotte dispose d'un tonnage brut de 19,4 millions. (Belga)