Voici pourquoi les agriculteurs wallons ne pourront plus tailler leurs haies et leurs arbres du 1er avril au 31 juillet

Les agriculteurs ne pourront désormais plus tailler leurs haies et leurs arbres du 1er avril au 31 juillet, une mesure décidée ce jeudi par le gouvernement wallon afin de favoriser la reproduction de certains oiseaux en Wallonie. Jusqu'à présent, cette interdiction ne s'appliquait que du 15 avril au 30 juin.

Cet allongement fait suite à une recommandation de la Commission européenne qui suggère de favoriser plus efficacement la reproduction et la nidification de certains oiseaux en Wallonie, la période d'interdiction prévue actuellement se situant au cœur de la période de reproduction des oiseaux nichant dans les haies, a expliqué René Collin (cdH), le ministre régional de l'Agriculture. "Ce changement atteste du rôle prépondérant que remplissent nos agriculteurs dans la sauvegarde et la protection de notre biodiversité", a-t-il ajouté.