(Belga) Les auditions dans le dossier du remplacement des F-16 se dérouleront pendant deux jours au lieu d'un, a décidé mardi la commission de la Défense de la Chambre à l'issue d'une séance tendue.

Pas moins de 27 auditions étaient prévues mercredi, ce qui augurait d'une journée monstre et semait le doute sur la capacité des parlementaires à poser les questions nécessaires pour éclaircir ce dossier épineux. Parmi les personnes entendues, figuraient de nombreux militaires, dont le "colonel X" selon qui les études de Lockheed Martin sur la possibilité de prolonger les F-16 devaient être transmises au chef de la Défense et au ministre. Les députés ont eu l'occasion de consulter les deux audits réalisés à la suite de la révélation de l'existence de ces études et leur rétention par la hiérarchie de la Composante Air de l'armée. Plusieurs d'entre eux ont remis en cause le caractère confidentiel de ces deux audits ainsi que des pièces annexées. L'absence de traduction en français a également été déplorée. Au terme d'un vote un peu curieux, la commission de la Défense en a demandé la traduction. Dans la majorité, le MR, seul parti francophone de la coalition, s'est abstenu alors que le CD&V a soutenu la demande. La réunion a permis de constater une nouvelle fois la sensibilité de ce dossier qui représente quelques milliards d'euros. L'opposition a accusé le gouvernement de refuser la transparence. Le ministre Steven Vandeput, soutenu par la présidente de la commission, Karolien Grosemans (N-VA), a justifié la confidentialité par la nature des documents et la volonté de leurs auteurs de leur accorder ce statut. (Belga)