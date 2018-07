Les avocats présents pour la première fois à la Foire de Libramont

(Belga) L'Ordre des barreaux francophones et germanophone est présent cette année pour la première fois à la Foire agricole de Libramont, où des agriculteurs peuvent obtenir gratuitement, au stand d'Avocats.be, des conseils juridiques.

"Nous sommes là pour montrer une grande solidarité avec le monde agricole qui vit des moments difficiles", explique Jean-Pierre Buyle, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones (Avocats.be). La profession d'agriculteurs suscite en outre de nombreuses questions juridiques, entre la réforme du bail à ferme, les questions de transmission des exploitations ou les problèmes liés aux primes. C'est pourquoi "avec des avocats du barreau du Luxembourg, nous donnons des conseils juridiques gratuits aux agriculteurs et à leur famille", poursuit Jean-Pierre Buyle. Le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone souligne également le fait que les avocats et les agriculteurs "partagent les mêmes valeurs" à une époque "où l'argent a pris trop de pouvoir". "Ce qui sauvera le monde, ce sont les valeurs, la probité", estime Jean-Pierre Buyle, qui a pris l'initiative d'inviter ce dimanche à Libramont, pour la première fois, tous les bâtonniers des barreaux de Bruxelles et de Wallonie. Avocats.be représente quelque 8.000 avocats francophones et germanophones en Belgique. (Belga)