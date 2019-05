Les Belges sont globalement optimistes par rapport à l'intelligence artificielle

(Belga) En Belgique, le recours à l'intelligence artificielle est plus répandu que dans les pays voisins. De plus, les feed-backs quant à l'expérience sont plus positifs qu'ailleurs, révèle une enquête menée par Boston Consulting Group (BCG) et Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1.000 Belges via un questionnaire en ligne.

Plus d'un sur deux (54%) est déjà confronté à l'IA au travail ou s'attend à l'être dans les deux années à venir, une proportion plus élevée que chez les Français (44%), les Allemands (45%) et les Britanniques (47%). Et près d'un travailleur belge sur quatre (24%) a déjà recours à des applications basées sur l'IA au travail. Plus de six travailleurs sur dix utilisant déjà l'IA (62%) observent d'ailleurs un impact positif sur leur productivité tandis que pour 55%, l'IA est également un moyen de mieux organiser leur travail. Dans le même ordre d'idée, près de sept travailleurs sur dix (68%) indiquent qu'ils pressentent une croissance plus marquée de leur entreprise ou organisation. Toutefois, sept Belges sur dix (70%) estiment que la diminution de la charge de travail finira par entraîner des pertes d'emplois, toujours selon l'enquête du conseiller en stratégie BCG. (Belga)