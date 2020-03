Après un lundi noir, les marchés pansent leurs plaies

Les Bourses du monde entier pansaient leurs plaies mardi au lendemain de la pire journée qu'elles aient connues depuis la crise de 2008, soulagées par la remontée des prix du pétrole et par de nouveaux espoirs de mesures budgétaires.

Vers 09h00 GMT, Paris, Francfort et Londres marquaient des hausses d'entre 2,5% et 3%. Pas de quoi rattraper toutefois la débâcle de la veille, qui les avait vu lâcher entre 7 et 9%.

L'indice vedette Nikkei a clôturé sur un gain de 0,85%, contre un plongeon de 5% la veille.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a repris des couleurs (+1,41%), tandis que la Bourse de Shanghai a gagné 1,82% et celle de Shenzen 2,42%.

Seule exception, mais de taille, la Bourse de Moscou a ouvert en chute libre de plus de 10% après un week-end de trois jours, encaissant la chute du brut et du rouble.

Derrière le rebond des autres places, une forte remontée du cours du pétrole, de plus de 7% pour le brut et de plus de 8% pour le Brent dans les échanges en Asie.

Les deux contrats avaient perdu environ 25% la veille, dans la foulée de la guerre des prix lancée par l'Arabie saoudite après l'échec de négociations en fin de semaine dernière avec la Russie, provoquant une violente tempête lundi sur les Bourses mondiales, déjà apeurées par l'épidémie de coronavirus.

Les places financières des Etats pétroliers du Golfe ont également fortement rebondi à l'ouverture mardi. Le Dubaï Financial Market a grimpé de 5,5% et celui d'Abu Dhabi de 4,2%.

- Espoir de mesures de "grande ampleur" -

La Bourse de Tokyo a par ailleurs été réconfortée par le reflux du yen, qu'elle suit comme le lait sur le feu.

La devise nippone faiblissait en effet par rapport au dollar: vers 06H30 GMT un dollar valait 104,48 yens, contre 102,74 yens la veille après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs au Japon.

L'espoir de nouvelles mesures "de grande ampleur" pour soutenir l'économie américaine, promises lundi par Donald Trump, a soulagé les investisseurs. Le gouvernement japonais devrait lui aussi annoncer un plan d'aide financière pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie.

Les dirigeants européens tiendront mardi une visioconférence pour coordonner leurs actions face à l'épidémie de coronavirus, tandis que les marchés spéculent également sur un arsenal de mesures de la Banque centrale européenne, qui pourraient être dévoilées jeudi.

"Les marchés voient d'un bon oeil cette discussion sur des mesures budgétaires pour soutenir la consommation et l'activité économique", a commenté Kiyoshi Ishigane, stratégiste chez Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management, cité par Bloomberg.