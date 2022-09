Les Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi, Francfort et Paris évoluant à leur plus bas niveau de l'année, affaiblies encore par la force du dollar et la montée des taux sur le marché de la dette.

Paris reculait de 1,07%, Francfort de 0,94% et Londres de 0,85% à l'ouverture. L'euro a touché un nouveau plus bas depuis 20 ans face au dollar, tombant à 0,9536 dollar peu avant 07H00 GMT.