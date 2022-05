Les Bourses européennes ont retrogradé mardi, déçues par l'explosion de l'inflation en zone euro qui fait grimper les taux d'emprunt et rend de plus en plus imparable la perspective de hausses des taux directeurs de la Banque centrale européenne.

La cote parisienne a fini en repli de 1,43%, Francfort de 1,29%, et Londres de 0,08% après leur rebond particulièrement vigoureux de la semaine dernière.