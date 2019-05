Les bus De Lijn s'arrêteront dès lundi à Rogier

(Belga) Les bus de la société de transports en commun flamande De Lijn, qui marquent normalement l'arrêt à la gare de Bruxelles-Nord, s'arrêteront à partir de lundi à proximité de la place Rogier, qui deviendra leur point de départ et leur terminus, indique De Lijn dimanche. La société assure comprendre les préoccupations des syndicats et des employés à propos du manque d'hygiène autour de la gare ferroviaire bruxelloise. La direction rencontrera à nouveau les syndicats lundi matin.

Le changement de point de départ et terminus concerne les lignes 126, 127, 128, 129, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 260, 270, 271, 272, 318, 351, 355, 358, 410, 460, 461, 470 et 532. La ligne 471 s'arrêtera derrière la gare du Nord, à hauteur de la place Solvay. Les syndicats de De Lijn ont convenu que les chauffeurs ne s'arrêteraient plus à Bruxelles-Nord dès lundi, se plaignant depuis des mois d'une situation peu sûre et d'un manque d'hygiène autour de la gare. Plus tôt cette semaine, Het Laatste Nieuws rapportait des cas de gale, de tuberculose et de malaria au sein d'un groupe de migrants en transit qui y séjourne. (Belga)