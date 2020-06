Les casinos ravis de leur déconfinement

(Belga) L'association Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), qui regroupe des entreprises du secteur privé des jeux de hasard, se réjouit de la réouverture des casinos à partir du 1er juillet, comme décidé par le Conseil national de sécurité (CNS). "Nous avons eu suffisamment de temps pour préparer la réouverture", indique-t-elle.

Les mesures de précaution seront nombreuses pour la relance des activités. Le nombre de visiteurs sera limité, les masques buccaux sont fortement recommandés, les directives pour l'horeca seront appliquées dans les cafés et restaurants, du gel désinfectant sera disponible, et les machines seront désinfectées après chaque utilisation. "Les jeux de table restent la principale préoccupation, mais là aussi le nombre de joueurs sera limité et le port d'un masque buccal est recommandé", explique Tom Declercq de Napoleon Games, une des cinq entreprises membres de BAGO. "Nous attendons les protocoles, mais nous ne prévoyons aucun problème dans l'immédiat." L'association appelle également à une responsabilité partagée. "Tout le monde, du client à l'employé, devra respecter une certaine discipline", souligne-t-elle.