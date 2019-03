Les compagnies et pays qui clouent au sol leurs Boeing 737 MAX 8

Le crash d'un Boeing 737 Max 8 d'Ethiopian Airlines près d'Addis Abeba dimanche, quatre mois après un accident similaire d'un appareil de Lion Air en Indonésie, a conduit lundi plusieurs pays et compagnies aériennes à temporairement clouer au sol ce modèle de moyen-courrier. En voici la liste.

Les pays qui interdisent à leurs compagnies de faire voler leurs Boeing 737 Max 8

- La Chine:

Le Bureau chinois de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes chinoises de suspendre les vols de leurs Boeing 737 Max 8 jusqu'à confirmation par les autorités américaines et Boeing "des mesures prises pour garantir avec efficacité la sécurité des vols".

"Etant donné que les deux accidents aériens (celui de Lion Air et celui d'Ethiopian Airlines, ndlr) concernent des Boeing 737 MAX 8 livrés récemment et qu'ils se sont tous les deux produits pendant la phase de décollage, ils présentent certaines similitudes", fait valoir le Bureau.

Un total de 76 Boeing de la famille 737 MAX ont été livrés à une dizaine de compagnies aériennes chinoises, dont Air China, Hainan Airlines et Shanghai Airlines, selon un bilan publié en janvier sur le site internet du constructeur américain.

- L'Indonésie:

L'Indonésie, dont la compagnie Lion Air a perdu un Boeing 737 max 8 le 29 octobre 2018 avec 189 personnes à bord, a décidé lundi d'interdire à ces appareils de voler dans le pays.

"Le directeur général du Transport aérien va prendre des mesures pour faire des inspections et interdire temporairement aux Boeing 737 MAX 8 de voler en Indonésie", a annoncé à l'AFP Polana Pramesti, le responsable de ce service au sein du ministère des Transports indonésien.

Dix Boeing 737 Max 8 sont exploités par la compagnie indonésienne à bas coût Lion Air et un autre par la compagnie nationale Garuda.

Les compagnies aériennes qui immobilisent leurs Boeing 737 MAX 8

- Ethiopian Airlines:

"A la suite du tragique accident du (vol) ET 302 (...), Ethiopian Airlines a décidé d'immobiliser toute sa flotte de Boeing 737 MAX à dater d'hier 10 mars, jusqu'à nouvel ordre", a annoncé lundi la compagnie nationale éthiopienne endeuillée dimanche.

Boeing a livré quatre appareils à la compagnie, qui a passé commande de 29 autres.

La plupart des compagnies continuent d'exploiter leurs Boeing 737 MAX 8

La compagnie à bas coût Norwegian, qui exploite 18 appareils, continue de les faire voler, disant suivre les instructions et recommandations du constructeur et des autorités de l'aviation civile.

La compagnie italienne Air Italy (trois appareils) assure être en "conformité totale avec les instructions des régulateurs des procédures opérationnelles des constructeurs" et qu'elle "suivra toutes les directives" qu'elles pourraient indiquer.

La compagnie islandaise Icelandair continue d'exploiter ses trois appareils. Son directeur général des opérations, Jens Thordarson, estime "prématuré" d'établir un lien entre les accidents des Boeing d'Ethiopian et de Lion Air.

"Jusqu'à présent, il n'y a pas de raison de craindre ces machines". "Rien ne nous pousse à prendre la moindre mesure" pour le moment, mais cela pourrait changer en fonction des résultats de l'enquête "si nécessaire", a-t-il affirmé au journal Frettabladid.

La compagnie russe S7 Airlines, qui dispose de deux appareils, dit suivre "attentivement l'enquête en cours, tout en restant en contact permanent avec le constructeur".

Aux Etats-Unis, Southwest (31 appareils), American Airlines (24), ainsi qu'au Canada, Air Canada (24 appareils) et Westjet (13), continuent de faire voler leurs 737 MAX 8.

Aeromexico (6 avions), Aerolinas Argentinas (5), le brésilien GOL Airlines (7), Turkish Airlines (11), les compagnies indiennes Spicejet (13) et Jet Airways (8), flydubai (10), la compagnie polonaise LOT (6 appareils) ou la compagnie à bas coût TUIfly (13) n'ont pas non plus annoncé qu'elles interrompaient les vols de ces appareils.